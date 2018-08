Pedro Rocha faz homenagem a Nara Almeida três meses após sua morte

A blogueira Nara Almeida ganhou homenagem do namorado Pedro Rocha três meses após sua morte Foto: Instagram/pedrorocha00

Pedro Rocha, namorado da blogueira Nara Almeida, que morreu no dia 21 de maio em decorrência de um câncer no estômago, fez post no Instagram a homenageando e declarando que a sua saudade da namorada só aumenta nesses três meses após a morte dela.

“Hoje faz três meses que você se foi e parece que a saudade só aumenta, você não imagina a falta que me faz. Pelo menos hoje consigo rever nossas fotos e me sentir bem, lembro de todos os momentos felizes que vivemos e sinto como se você estivesse aqui comigo, me abraçando”, escreveu Rocha, que é engenheiro civil de formação.

Os dois começaram a namorar em maio de 2017, quando a blogueira já estava em tratamento contra o câncer. Nara Almeida conquistou fãs e seguidores ao ser aberta e mostrar detalhes da sua luta contra a doença. A influenciadora sempre afirmava que ganhava forças por conta do carinho de fãs e amigos que a acompanhavam.

Veja abaixo a homenagem.