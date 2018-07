Pedro Cardoso revela 'desprezo absoluto' da Globo por seu trabalho

Foto: Divulgação / Jovem Pan

O ator Pedro Cardoso revelou nesta quarta-feira, 22, que considera que a TV Globo, onde passou quase três décadas de sua carreira, não valorizou seu trabalho como deveria: "Eu achava que a Globo me ofereceria um horário para desenvolver um projeto autoral. Tiveram o mais absoluto desprezo pelo meu trabalho lá dentro". A revelação foi feita em entrevista ao programa Pânico, da Rádio Jovem Pan.

"Apresentei dois projetos. Um foi exibido no Fantástico. Era um quadro de improviso, mas não gostaram. Talvez porque brigava com o mundo do 'faz de conta' que a televisão propõe", prosseguiu.

Além disso, o ator também contou que propôs projetos para a Netflix, mas a produtora não demonstrou interesse pelo material apresentado, e que prefere trabalhar em teatro, onde está atualmente com duas peças em cartaz.

O ator também falou sobre a função social de seu trabalho como artista, e compartilhou um relato que o comoveu: "Uma vez uma moça me contou uma história linda. O pai dela tinha uma depressão severa, e o único dia da semana em que ele 'acordava' um pouco da tristeza era na quinta-feira, para ver 'A Grande Família'".