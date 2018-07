Pedro Almodóvar curte Salvador com Anitta e Caetano Veloso

Foto: Reprodução/Instagram Caetano Veloso

Assim como Leonardo DiCaprio, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar veio passar o fim de ano no Brasil. Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, postou uma foto do diretor se divertindo com ela, o marido, Anitta e outros no mar. "Turma boa na Bahia", escreveu no Instagram.

Caetano também divulgou uma foto dos dois juntos. "Com o amigo #PedroAlmodovar, em Salvador turistando no #FarolDaBarra."

O diretor já usou várias músicas de Caetano em seus filmes.