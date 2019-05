Pedido de casamento inspirado em 'Vingadores' viraliza; assista

Pedido de casamento inspirado em 'Vingadores: Ultimato' Foto: Facebook / @alessandrokrothfilmes

O vídeo de um pedido de casamento inspirado no filme Vingadores: Ultimato feito por um brasileiro na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

A ideia foi de Karim Ferreira Lima, e surpreendeu sua então namorada, Ariane Bonatto, que aguardava o início do filme.

Tudo tem início quando o jovem pede a bênção dos pais de Ariane, sua namorada, para pedir a mão de sua filha em casamento. Eles aceitam, mas com uma condição: "a última joia do infinito".

Na sequência, Karim veste-se como o Homem de Ferro e se depara com amigos caracterizados como personagens de Vingadores: Ultimato, como Nick Fury e até seu cunhado, Matheus, como Capitão América que aparece para 'impedi-lo de acabar com sua vida', com quem tem um embate.

Por fim, a produção se encerra com Karim entrando no cinema com um buquê de flores e uma caixinha contendo uma aliança. Logo em seguida, ele próprio entra no local, para emoção de Ariane. Eles se abraçam, e, em seguida, vem a declaração e o pedido.

"Esse pessoal que tá aí, na verdade, me chamou de maluco, de louco, de um monte de coisa, mas... Nenhum deles acertou de verdade o que eu sou, que é mais do que apaixonado por ti. E sortudo também, porque de todas as joias do infinito, eu tenho a mais preciosa, que é o teu amor. Então eu gostaria de dizer uma coisa: Ariane Bonatto, quer casar comigo?", pediu Karim.

Diante da aceitação do pedido de casamento, os presentes aplaudiram. Até o momento em que esta reportagem foi publicada, o vídeo inspirado em Vingadores: Ultimato, gravado no sábado, 27, e publicado na segunda-feira, 29, já havia sido visualizado mais de 4,6 milhões de vezes.

Em entrevista ao Jornal do Almoço, da RBS TV, Karim falou sobre a origem do pedido: "Essa ideia eu tenho desde o ano passado, no Vingadores: Guerra Infinita eu brincava com o pessoal da faculdade. 'Vou pedir minha namorada em casamento assim'".

A paixão por super-heróis é antiga: o primeiro filme assistido pelo casal em conjunto foi justamente o do Homem de Ferro. Após o pedido de casamento, Karim perguntou se Ariane queria ir para a rua para se acalmar um pouco.

"Não! Eu quero ver o filme, vamos ver o filme! Depois a gente abraça todo mundo, fala, agora vamos ver o filme", contou ela.

