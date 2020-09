'Peço empatia, não julgamentos', diz filho de Vanusa, internada

A cantora Vanusa foi internada com suspeita de pneumonia após ter um mal estar Foto: Nilton Fukuda / Estadão

O empresário Rafael Vannucci falou sobre o estado de saúde de sua mãe, a cantora Vanusa, nesta quinta-feira, 10. Ela está internada no Hospital dos Estivadores em Santos, no litoral paulista, desde a segunda-feira, 7, após ter a confirmação de que está com pneumonia.

Na quarta-feira, 9, Vannucci fez uma publicação no Instagram: “peço empatia neste momento, e não julgamentos”.

Segundo a assessoria do hospital, Rafael informou durante coletiva nesta quinta, 10, que Vanusa passou mal no sábado, 5, e foi levada a uma UPA em Santos, com suspeita de pneumonia. Na sequência, foi transferida para o Complexo Hospitalar dos Estivadores, no dia 7. Houve confirmação do quadro de pneumonia e a cantora passou a tomar antibiótico endovenoso.

Ela se encontra estável, com resultados de exame satisfatórios e sem a necessidade de auxílio com oxigênio. A cantora apresenta também uma lesão no calcanhar esquerdo, de 1,5 cm, que já sendo tratada com curativos,"algo comum em uma paciente acamada há três anos".

Vanusa está acordada e consciente, "mas com confusão mental por conta da demência que vem se instalando há mais de 10 anos". Também foi descartada a suspeita de covid-19 até o momento. No dia 2 de agosto de 2020 foi revelado pela filha de Vanusa que a cantora foi diagnosticada com mal de Alzheimer.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais