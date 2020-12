PC Siqueira retoma vídeos no YouTube e pede doações de dinheiro

Youtuber PC Siqueira pede doações nas redes sociais Foto: Reprodução Instagram/ @pecesiqueira

PC Siqueira retomou a divulgação de vídeos no seu canal MasPoxaVida no YouTube há um mês. As condições financeiras do youtuber têm sido um assunto recorrente dos vlogs e ele chega a pedir por doações de dinheiro. Ele divulga para seus seguidores meios como Pix e PayPal para as contribuções.

O youtuber foi acusado de pedofilia em junho e chegou a prestar depoimento para a Polícia Civil de São Paulo. Na suposta conversa que foi vazada pelo perfil, PC teria se referido a uma criança de seis anos em contexto sexual. Na época, PC negou as acusações em um texto publicado em seu Instagram e afirmou que "jamais cometeria" um "crime abominável". Em vídeo divulgado há quatro semanas, ele informa que retomará o canal "único trabalho que teve nos últimos dez anos". Porém não falará a respeito da denúncia de pedofilia por questões legais, mas que as acusações seguem sendo apuradas.

Os vídeos recentes abordam a rotina de PC Siqueira e assuntos triviais. Ele mostrou em seu canal, há duas semanas, como tem cortado o próprio cabelo. "A vida é dura para quem é mole, já diria meu pai que inclusive me emprestou uma grana. Obrigado pai", comenta. "Uma coisa que eu vou contar sobre a minha casa é que eu tive dinheiro uma época da minha vida, agora eu sou falido. Esse está sendo o vlog 'como é a vida de um youtuber falido'", diz.