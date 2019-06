Paulo Vilhena faz implante capilar e comemora: 'Sinto que fiz a escolha certa'

Paulo Vilhena raspou a cabeça para realizar o implante capilar. Foto: Instagram / @vilhenap

Paulo Vilhena sofre com a calvície há alguns anos e pretende reverter a falta de fios com um implante capilar feito no último domingo, 2.

O ator compartilhou, nos stories do Instagram, um vídeo de um médico raspando sua cabeça, com a parte sem pelos demarcada com uma caneta.

Vilhena já havia passado por um procedimento mal sucedido em 2014, mas agora está motivado com a nova tentativa. "Muita gente sabe que eu já tentei antes e não tive o resultado satisfatório, mas, desta vez, depois de tanto pesquisar profissionais aqui no Brasil e fora, sinto que fiz a escolha certa", afirmou.

Veja abaixo a foto do artista careca.

Chamada de alopecia androgenética, a queda excessiva dos fios é mais comum em homens. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que 80% dos homens com mais de 80 anos sofram do problema. Porém, as mulheres também correm esse risco.

VEJA TAMBÉM: Mitos e verdades sobre a queda de cabelo