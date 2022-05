Paulo Vieira posta mudança de visual em 'antes e depois' com a namorada e surpreende fãs

Paulo Vieira com a namorada Ilana Foto: Twitter/ @PauloVieiraReal/ Roger Cipó

Paulo Vieira chocou os seguidores ao compartilhar uma foto antiga com sua namorada, Ilana, nesta quinta-feira, 19. Nas redes sociais, o humorista brincou sobre a diferença de visual e a mudança que teve com o passar dos anos.

"Como eu digo sempre: Ilana acreditou no negócio, investiu, comprou na planta. E eu também, né?", brincou Paulo. Na legenda de seu post no Twitter ele falou sobre comentários negativos que recebe e comemorou a estabilidade de seu relacionamento.

"Toda vez que eu vejo uns comentários maldosos desmerecendo nosso relacionamento, eu penso nessas fotos e sobre como a gente tem uma parada sólida. Bicho, aqui não tem modinha não", refletiu.

"Vocês compraram um terreninho no meio do nada e aí construíram um shopping do lado", brincou um seguidor. Outro completou: "É como se cada um tivesse investido em bitcoin la em 2013, tipo na fé mesmo".