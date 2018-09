Paulo Miklos relembra como perdeu parte do dedo por causa de cão

O músico Paulo Miklos. Foto: Christina Rufatto / Estadão

Miklos contou que tudo começou durante um passeio que fazia com seu pet: "Eu tinha um São Bernardo, um cão gigantesco. Como ele tinha a perna comprida e andava muito rápido, achei por bem ter uma coleira retrátil de nylon. Você não precisa correr atrás do cachorro, dá linha pra ele."

"Tinha uma senhora do outro lado da rua com um cachorrinho, que dizia: 'Olha fulaninho, que bonitinho aquele grandalhão do outro lado'. Eu falava: 'Não, minha senhora, não faça isso que ele vai querer atravessar e ninguém segura esse cachorro!'", prosseguiu.

Na sequência, veio uma 'cena de filme': "Eu me distraí e a senhorinha continuou. De repente deu um tranco e ele começou a me arrastar para o meio da rua."

"Uma vizinha minha veio dirigindo e viu a seguinte cena: eu arrastado pelo braço, tentando tirar o braço que estava preso na tal da guia até que ficou preso só um dedo, o polegar. Aí fez 'puf!' e saiu fora o polegar."

Miklos ainda contou que seu cachorro foi em direção à senhora, fazendo com que um morador do prédio arremessasse um vaso na direção de seu cão, que acabou batendo no chão.

"Eu não senti. Foi um corte, essa coisa do nylon estrangulou, foi reto", completou, contando que acabou pegando carona com a vizinha que estava de carro até um hospital.

Confira o relato de Paulo Miklos sobre a perda de parte de seu dedo abaixo: