Paulo Gustavo e Thales Bretas mostram os filhos em rede nacional pela 1ª vez; confira

O ator e humorista Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas. Foto: Instagram/@thalesbretas

O humorista Paulo Gustavo e o dermatologista Thales Bretas divulgaram no domingo, 6, imagens de seus filhos gêmeos pela primeira vez. Os dois são casados há três anos.

Os garotos, Romeu e Gael, foram filmados para uma reportagem do Fantástico, da Globo, e o casal informou a novidade nas redes sociais momentos antes da matéria ir ao ar. No Instagram, os homens aparecem com as crianças ao lado da jornalista Renata Capuccio, que foi até a Califórnia, nos Estados Unidos, onde os pequenos nasceram por barriga de aluguel, para saber mais sobre o momento que a família vive.

A presença de Renata não foi à toa, uma vez que o assunto carrega um valor emocional em sua vida. Ela ficou grávida em cinco ocasiões, mas só deu à luz duas vezes.

"Espero que nossa história inspire a todos que tem o desejo de formar uma família, da forma como for, sempre com muito amor", escreveu Bretas na rede social, convidando seus seguidores para assistir ao programa. Confira:

Em 18 de agosto, Thales Bretas divulgou fotos dos pés dos recém-nascidos para comemorar a chegada dos filhos.

"Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família. Sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável", afirmou na postagem. Veja abaixo: