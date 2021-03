Paulo Gustavo é internado com covid-19 no Rio de Janeiro

Paulo Gustavo foi internado com covid-19 no Rio de Janeiro Foto: Instagram / @paulogustavo31

O humorista Paulo Gustavo, 42, foi internado em um hospital do Rio de Janeiro neste sábado, 13, com covid-19. Segundo o G1, a assessoria do ator disse que ele foi internado por orientação médica para um melhor acompanhamento da doença.

O estado de saúde e o local de internação não foram divulgados. Paulo Gustavo agradeceu o carinho do público e as mensagens de apoio por sua recuperação.

No mesmo dia, o ator publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao aniversário do seu marido, Thales Bretas. "Hoje é aniversário dele, do amor da minha vida! Qualquer coisa que eu colocar aqui não será fiel ao que eu quero exatamente dizer pra ele! Então eu vou dizer ao vivo e aqui fica sendo apenas um post pra dizer pro Brasil inteiro que eu sou loucamente apaixonado por você! Te amo", escreveu.