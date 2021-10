Paulo Gustavo é homenageado com o 'Dia do Humor', em lei sancionada no Rio de Janeiro

No dia 4 de maio, depois de quase dois meses lutando contra a covid-19, o Brasil chorou a morte do humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos de idade. Foto: TV Globo

Nesta terça-feira, 26, foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro a Lei 9440 de 2021, que decreta o Dia do Humor, em homenagem ao ator Paulo Gustavo.

A data será comemorada no dia do aniversário do humorista, em 30 de outubro. Paulo Gustavo morreu em maio, aos 42 anos, vítima de covid-19.

O governador Claudio Castro sancionou a lei, que agora faz parte do calendário oficial fluminense.

O projeto é de autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e homenageia todos os humoristas e comediantes do Brasil.

“Fica incluído no Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Humor, a ser comemorado, anualmente, no dia 30 de outubro. A data é uma homenagem ao nascimento de Paulo Gustavo, humorista que imortalizou a frase ‘Rir é um ato de resistência!’”, diz o texto.

“No ‘Dia Estadual do Humor’, ou na data comemorativa mais próxima do dia 30 de outubro, a Assembleia Legislativa, realizará Sessão Solene em homenagem aos artistas que vivem do humor, relembrando a memória do Paulo Gustavo. Fica banido o mau humor, a partir da publicação da presente Lei, especialmente, na data de que trata o artigo 1º”, escreveu o autor, entrando no clima da nova lei.