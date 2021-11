Paulo Gustavo e Dona Hermínia são homenageados com estátuas em Niterói

Estátua de Dona Hermínia no Campo de São Bento Foto: Instagram/ @campodesaobentooficial

Niterói ganhou duas estátuas em homenagem a Paulo Gustavo nesta segunda-feira, 22. A inauguração é uma comemoração aos 448 anos da cidade.

Um dos monumentos retrata o próprio ator e o outro é de seu personagem mais famoso, a Dona Hermínia, protagonista da série de filmes Minha Mãe é Uma Peça.

As obras são feitas em bronze e assinadas pela artista Jo Grassini. Ambas ficarão no Campo de São Bento, principal jardim público da cidade.

As comemorações também incluem o lançamento de um livro sobre o parque: Campo de São Bento – trajetórias e memórias do Parque Prefeito Ferraz. O evento conta com a presença de Dea Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo.

Nascido em Niterói, Paulo Gustavo morreu em maio deste ano, aos 42 anos, por complicações da covid-19.