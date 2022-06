Paulo César Pereio recebe visita do filho e do neto no Retiro dos Artistas

Vivendo no Retiro dos Artistas desde 2020, Paulo César Pereio recebe visita do filho e do neto. Foto: Instagram/@joaovelhaco

O ator Paulo César Pereio recebeu a visita do filho João Velho e do neto Pedro Velho no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. O registro foi compartilhado no perfil oficial de João no Instagram.

O ator vive no Retiro dos Artistas desde o início da pandemia, em 2020. João Velho é fruto do relacionamento do artista com Cissa Guimarães.

"Meu pai, meu sobrinho e eu, zoando", escreveu na legenda da publicação.

Pedro Velho é filho da primogênita do ator, Lara, que foi fruto de seu primeiro casamento com a atriz Neila Tavares. O neto apenas repostou o registro em seus Stories.

Nos comentários, fãs de Paulo César Pereio aproveitaram o espaço para declarar o quanto estavam com saudades dele. "Adoro o trabalho do Pereio e sobre tudo a verdade dele. O mundo precisa de gente com mais verdade, de gente de verdade... Em tudo que se faz, seja na arte, nas ciência de alta ou baixa tecnologia", escreveu uma internauta.

"Que saudade", declarou outra seguidora. "Grande homem, ele tem um significado grande pra nossa cultura", comentou mais um.