Paulo André investe como cantor e divulga trecho de sua primeira música

Paulo André grava sua primeira música. Foto: Instagram/@iampauloandre

Desde que saiu do BBB 22, Paulo André está inovando seu currículo. Agora, além de atleta, modelo e influencer, ele aposta na carreira musical. Vale lembrar que durante o reality, o público aprovou sua voz nas cantorias do dia a dia.

No Instagram, na última terça-feira, 9, PA compartilhou o momento em um estúdio de música e, ainda, divulgou um trecho de sua primeira canção. No entanto, ainda não há informações sobre lançamento.

Em maio, o ex-BBB assinou com a agência de modelos Way Models. O convite foi feito pelo diretor da agência, Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini. Ele afirmou que o interesse em fechar contrato com Paulo André surgiu assim que o atleta entrou na casa.