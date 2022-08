Paulo André impressiona o público com habilidade em prova no ‘Caldeirão’

Paulo André pega em baratas durante quadro 'Toque de Caixa'. Foto: Globo

Paulo André participou do Caldeirão com Mion neste sábado, 6, e acabou se destacando no Twitter, após cumprir com êxito o "Toque de Caixa". O quadro em questão consiste em testar o tato dos participantes, que ficam com os olhos e ouvidos tampados e, usando somente as mãos, devem acertar o que esta dentro da caixa.

Na ocasião, PA disputou com o jornalista Thiago Oliveira. Na vez do atleta, o “serviram” uma caixa cheia de baratas, fazendo os a plateia gritar agoniada. Apreensivo, o ex-BBB cogitou exitar, mas acabou colocando a mão nos insetos e acertando o desafio. Contudo, apesar de o susto, ele se divertiu durante toda a atração e levou a melhor, ganhando a competição.

Nos Stories do Instagram, Paulo André compartilhou sua reação ao assistir o momento. "O que é isso?", questionou, gargalhando com a situação e declarando que estava "em busca do título". Inclusive, já se colocou à disposição para um novo desafio no programa. "Muito brabo. Quando que é o próximo? Convida de novo, Marcos Mion", pediu.

Assim como Marcos Mion, o público ficou impressionado com a coragem e habilidade do ex-BBB. Confira o momento e algumas reações dos internautas no Twitter:

