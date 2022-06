Paulo André esclarece 'deboche' da vitória de Arthur Aguiar: 'Nunca desmereci a vitória de ninguém'

Após vídeo viralizado nas redes sociais, Paulo André esclarece que não 'debochou' da vitória de Arthur Aguiar no 'BBB 22'. Foto: Instagram/@iampauloandre e @arthuraguiar

Após ser acusado de se divertir ao som de um rap que ironiza a vitória de Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22, Paulo André se manifestou sobre o assunto em seu perfil. Segundo o atleta, ele foi confundido com o rapaz que estava na frente do vídeo e disse que jamais desmereceria o sucesso de outra pessoa.

Em uma série de vídeos nos Stories de seu perfil, PA revelou que até sua família sofreu ataques após a repercussão do vídeo. "Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim", escreveu o atleta.

"Eu nunca desmereci a vitória de ninguém! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade, é não desmerecer ninguém, seja lá o que for, muito menos a vitória de outra pessoa. E parem de atacar minha família, fiquem à vontade em me atacar e falarem o que quiserem sobre mim, mas deixem minha família em paz", continuou.

Em outro momento, o vice-campeão do BBB 22 afirmou que foi confundido com outra pessoa no vídeo que circulou nas redes: "Parece que tem algumas pessoas me confundindo com o rapaz que está na frente do vídeo, comemorando, ou talvez com o rapaz que está um pouco mais à esquerda".

"Mas eu sou o cara que estou no fundo. E no momento em que o rapper faz a rima eu já olho para o meu amigo falando: ‘Vai dar ruim, a conta vai cair pra cima de mim’. E é o que está acontecendo", afirmou.

PA fala sobre vídeo envolvendo rap com Arthur Aguiar pic.twitter.com/QdZKDXJ3Ye — WWLBD ✌ (@whatwouldlbdo) June 26, 2022

Arthur Aguiar também usou seu perfil para falar sobre o assunto: "Não vou fingir que não vi. Estou sabendo o que rolou do vídeo dos rappers, das rimas. Gente, não adianta vocês ficarem falando e tentarem convencer essas pessoas, essa galera da lacração, que está fazendo rima… Deixa falar".

"Elas podem falar e achar o que elas quiserem. Só existe uma pessoa que ganhou o BBB 22, e essa pessoa ganhou graças ao povo, graças as pessoas que votaram. Quem ganhou fui eu, graças a vocês", afirmou.

Entenda o caso

Tudo começou quando um vídeo de uma festa em Saquarema viralizou nas redes sociais no último domingo, 26. Paulo André apareceu em um show, enquanto ouvia um rap freestyle que citava ironicamente a vitória de Arthur Aguiar no BBB 22.

Durante a balada, o vocalista da Cone Crew Diretoria afirmou que o atleta é o verdadeiro campeão do reality e foi ovacionado pelo público: "Você ganhou o BBB e f*da-se o Arthur".