Paulinho Vilhena posta vídeo nu na praia, imagem viraliza e é apagada de rede social

O ator Paulinho Vilhena. Foto: Instagram/@vilhenap

Em um momento de plena liberdade, Paulinho Vilhena decidiu publicar um vídeo em que aparece completamente nu, em uma praia, fazendo uma acrobacia conhecida como ‘estrelinha’ na areia. A postagem foi feita nesta terça-feira, 25, e foi um dos temas mencionados no programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’, da TV Globo, nesta quarta, 26.

O ator, que está passando uns dias na região espanhola da Galícia, aparece dançando e rebolando no vídeo.

“A Galícia me mostrou muita coisa. Já acreditava na maioria delas: amizade, preservação amor...e ainda me deu a liberdade, liberdade verdadeira de estar em meio a natureza e poder verdadeiramente usufruir disso com respeito e compartilhando disso com a cultura local”, escreveu na postagem no perfil dele no Instagram.

No Twitter, usuários registraram o momento do ator no litoral. “O Paulinho Vilhena esbanjando felicidade. E fazendo a gente feliz”, escreveu um internauta.

O Paulinho Vilhena esbanjando felicidade. E fazendo a gente feliz. pic.twitter.com/uT9qzUNctn — Sobre Eles (@sobreelesG) 25 de junho de 2019

O desempenho da acrobacia de Paulinho Vilhena completamente nu na praia, que logo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, incentivou uma série de memes.

O perucoptero do Paulinho Vilhena era tudo que eu precisava ver depois desse dia difícil. pic.twitter.com/Qgh7VjmVf1 — Aline Chaves (@chavesalin3) 26 de junho de 2019

Como assim a Fátima vai falar do nude do Paulinho Vilhena #Encontro — Dudu (@TrouxaDeMars) 26 de junho de 2019

o paulinho vilhena dando estrelinha pelado na praia.......... pic.twitter.com/Ct8JffQi71 — wick’s wife (@lnlvsp) 25 de junho de 2019

Depois de ver Paulinho Vilhena fazendo estrelinha nu,em uma praia da Espanha.... pic.twitter.com/yuRjw0hUfh — GeralConsciente (@VerdadeNoticia) 26 de junho de 2019

Quase engasguei com a última publicação do Paulinho Vilhena no Instagram. Sabugo, Latino e os piroquinhas de plantão choram ??. Viva o magnata?? pic.twitter.com/8jaelVeDLn — Mel (@Mel_xi) 25 de junho de 2019

No Instagram, o vídeo da performance não existe mais. Na mais recente publicação na timeline, Paulinho explicou que não deletou a imagem, mas que o Instagram a retirou do ar.

“O Instagram retirou o tal vídeo de bumbum de fora, respeitando as regras da comunidade instagramers. Essa pode, pessoal? Peço desculpas se alguém se ofendeu ou se causei algum mal. Viva a liberdade! Viva a Galícia”, completou o ator, que inseriu as hashtags ‘meu bumbum, minhas regras’ e ‘badalo’.

Diversas personalidades comentaram a publicação dele. “O badalo foi o pico de audiência, produção”, brincou Nany People. A apresentadora Astrid Fontenelle desabafou: “Ah, gente chatíssima. Brasil careteando, mas saiba que o seu vídeo foi a alegria de ontem! Salve a liberdade”.