Paulinho Moska posta foto com 'hipster da Federal'

Paulinho Moska e Lucas Valença, o 'hipster da federal'. Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Paulinho Moska deve ser muito tietado pelos fãs por aí, com pedidos de fotos e autógrafos, mas na última segunda-feira, 24, rolou uma troca de papéis inusitada. O cantor foi um dos convidados do programa Encontro com Fátima Bernardes e o 'hipster da federal' também. Moska então tirou uma selfie ao lado da nova sensação da internet e postou em seu Instagram.

"Hipster Police man? Apertei a mão dele com força!" disse Moska na legenda. Os seguidores do artista elogiaram a foto e a brincadeira na legenda.

O policial federal Lucas Valença ficou conhecido após escoltar Eduardo Cunha até a prisão no dia 19 de outubro. Poucos minutos após a divulgação da foto de Cunha sendo levado pela PF, usuários das redes sociais começaram a comentar sobre o 'agente gato'. Não demorou muito para que sua identidade fosse descoberta e, por conta da barba e do coque estilo samurai no cabelo, Lucas ganhou o apelido de 'hipster da federal'.