Paulinho, do Roupa Nova, segue internado em UTI de hospital

Segundo assessoria, o músico se recuperava de um transplante quando testou positivo para o novo coronavírus Foto: REPRODUCAO/INSTAGRAM

O músico Paulinho, do Roupa Nova, está fora da ala destinada a pacientes com covid-19, mas segue internado na UTI de um hospital, informou comunicado divulgado pelo grupo nesta segunda-feira, 14.

"Ele segue hospitalizado na UTI (não covid), agora em estado delicado e precisando de cuidados mais específicos. Vamos continuar orando e mandando pensamentos positivos", diz a nota.

A internação de Paulinho, do Roupa Nova, veio a público no último dia 4 de novembro, quando ele testou positivo para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Na ocasião, ele já estava há cerca de dois meses se recuperando de um transplante de medula óssea no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN).

Confira a nota sobre o estado de saúde do vocalista Paulinho divulgada pelo perfil do Roupa Nova: