Paula Toller e a pergunta que não quer calar: como essa mulher não envelhece?

Está realmente muito difícil acreditar que Paula Toller tem 54 anos. Foto: Reprodução/Facebook

Na última quinta-feira, 24, Paula Toller foi uma das convidadas do Encontro com Fátima Bernardes. No programa, ela participou dos debates e cantou várias músicas, mas o que chamou a atenção mesmo foi sua idade. A cantora tem 54 anos, mas não aparenta.

Durante e após o programa, os usuários nas redes sociais comentaram sobre qual seria a fonte da juventude de Paula Toller, e uma das suposições mais comuns foi a que a cantora seria uma vampira.

Os internautas ficaram realmente empenhados em desvendar o segredo da jovialidade da cantora. Eis aqui as melhores hipóteses:

Paula Toller sacrificou quantas criancinhas no pacto pra ficar eternamente jovem assim? — Jeu Guanabara (@guanabeer) 24 de novembro de 2016

Paula Toller toma a mesma coisa que a Avril Lavigne! — casalinda (@mariacasali) 25 de novembro de 2016

Paula Toller se banha em sangue de virgem, certeza. — In memoriam (@OLuizFavoreto) 25 de novembro de 2016

Paula Toller dorme no formol, repassem. — ✨ (@skiesrbeauty) 25 de novembro de 2016

Paula toller a fonte da juventude dela e lágrimas de chuva — Panda (@wanheda_4) 24 de novembro de 2016

paula toller é vampira repassem — Will (@wqfelix) 14 de novembro de 2016