Paula Toller dá início a live com sucessos da carreira no YouTube

Paula Toller durante live no YouTube Foto: YouTube / Paula Toller

Paula Toller deu início à sua live nesta sexta-feira, 17. É possível assistir ao show ao vivo no YouTube. A primeira música cantada foi Fixação.

"Eu estou muito feliz porque estamos juntos depois desse tempo todo de quarentena, com a banda completa. A gente vai fazer um show inteiro para vocês. Preparei um repertório especial com muitos sucessos da minha carreira e músicas diferentes", afirmou a cantora, que também é conhecida por seu trabalho com a banda Kid Abelha.

Assista à live de Paula Toller abaixo: