Paula Lavigne anuncia que ela e Caetano Veloso terão o primeiro neto

Paula Lavigne publicou uma foto junto com o marido, o cantor Caetano Veloso, para anunciar que terá o primeiro neto Foto: Instagram / @paulalavigne

A empresária Paula Lavigne anunciou nesta quarta-feira, 8, que o filho Tom Veloso e sua mulher, Jasmine, estão esperando uma criança. O bebê será o primeiro neto de Paula e o marido, o cantor Caetano Veloso.

“É com muita alegria que comunico que a família Lavigne-Veloso vai crescer!”, disse Paula em uma publicação no seu Instagram. Na foto ela usa uma camiseta com a frase “lute como uma vó” e está junto com Caetano Veloso.

As atrizes Fernanda Paes Leme e Leona Cavalli parabenizaram o casal pela notícia, assim como a ativista Luisa Mell e o cantor Johnny Hooker.

Apesar de este ser seu primeiro neto com Paula Lavigne, Caetano Veloso já é avô de Rosa e José, filhos de Moreno Veloso, fruto de uma relação anterior do cantor.

Jasmine, mulher do também cantor Tom Veloso, também fez uma publicação em seu Instagram, em que aparece com as mãos na barriga. “Comecei o ano sendo morada”, disse ela, em referência à gravidez.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais