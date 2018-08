Paula Fernandes vai estrear como atriz em 'Deus Salve o Rei'

Paula Fernandes. Foto: Globo/Marília Cabral/Divulgação

Estreada na última terça-feira, 9, Deus Salve o Rei já é uma das novelas de maior destaque da TV Globo dos últimos tempos. Além de marcar o maior investimento em computação gráfica de uma trama da emissora, a novela também vai marcar a estreia de Paula Fernandes como atriz.

A informação foi confirmada pela assessoria da Globo, que não deu mais detalhes sobre quando começam as gravações nem sobre a personagem que Paula irá interpretar. Segundo a coluna da Patrícia Kogut no jornal O Globo, porém, ela vai contracenar com Tatá Werneck no núcleo do convento, e vai viver uma freira que gosta de cantar.

"Sou bem noveleira quando posso. Inclusive, é uma grande honra dar voz a tantas trilhas de novelas e filmes – já foram mais de 16 novelas! Participar da super produção Deus Salve o Rei será mais uma experiência incrível, acho que vou me divertir muito. Não vejo a hora", comemorou Paula em comunicado enviado ao E+.

A cantora ainda prometeu novidades para 2018: "Será um 'esquenta' para esse ano que vem cheio de novidades na minha carreira. Logo meus fãs vão conferir a nova turnê que estou preparando com muito carinho".