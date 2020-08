Paula Fernandes publica homenagem para a mãe no Dia dos Pais

A cantora Paula Fernandes junto com a mãe, Dulce Souza Foto: Instagram / @dulcecsouza

A cantora Paula Fernandes decidiu homenagear sua mãe no Dia dos Pais com uma publicação feita no domingo, 9. Chamando a mãe, Dulce Souza, de “pãe”, uma combinação das palavras pai e mãe, ela homenageou as mães que criam os filhos sem contar com um pai presente.

“E agora é a hora de homenagear mulheres que são pai e mãe, “pães”, como a minha mãe Dulce Souza”, disse Paula na publicação. A cantora acabou perdendo contato com o pai, Osvaldo, depois que os pais passaram por um divórcio. “Cresci vendo minha mãe se desdobrar pra nos dar o melhor possível”, comentou a cantora.

Paula também agradeceu à mãe por transmitir “educação, princípios, valores, disciplina, honestidade, senso de justiça e determinação”. “Ela sempre me motivou e ajudou a vencer todos os obstáculos”, destacou ela.

Quando participou do quadro Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão em 2014, Paula deu mais alguns detalhes sobre a relação com o pai: “Foi a grande paixão da minha vida, e acabou sendo a grande desilusão também [...] mas fica aqui o meu ‘eu te amo’ porque eu vou continuar amando sempre”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais