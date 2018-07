Paula Fernandes posta foto de Victor Chaves e o elogia

Paula Fernandes, que consolidou sua carreira na mesma época em que o fez VIctor, da dupla Victor e Leo. Foto: Douglas Magno/Pagos

No sábado, 15, a cantora sertaneja Paula Fernandes decidiu lembrar o início de carreira em uma homenagem pelo aniversario do também cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Leo. Na dedicatória que acompanha a foto, Paula comenta a simplicidade e a bondade de Victor. Um "caboco" bão, talentoso. Eu te admiro como você é... cê sabe disso!"

Os dois são do interior do estado de Minas Gerais e tornaram-se nome simportantes da música brasileira na mesma época. Na homenagem, Paula lembra dos caminhos que trilharam: "Essa foto aí é pra dizer que caminhamos, conhecemos o mundo, aprendemos, cantamos, tocamos tantos corações... a vida foi boa com a gente. Nosso talento foi reconhecido pelo valor que tem e continuamos os mesmos sonhadores e sensíveis, simples assim". Ela ainda cita como se chamam entre eles, "Vitu" e "Paulinha".

Victor completou 42 anos em um ambiente não muito propício para grandes comemorações. No início de abril ele virou réu em um processo por agressão contra sua mulher, Poliana Bragatini. Ela está grávida do segunho filho do casal e a perícia concluiu agressão após checar as imagens da câmera do condomínio, em Belo Horizonte.