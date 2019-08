Paula Fernandes ganha Single de Platina por ‘Juntos’ no Multishow

A cantora Paula Fernandes. Foto: Raquel Cunha/Globo

Paula Fernandes recebeu na quinta-feira, 31, um Single de Platina pela música Juntos, no programa Música Boa Ao Vivo, apresentado pela cantora Iza no canal Multishow.

A canção, feita com Luan Santana em maio deste ano, é uma adaptação brasileira de Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper. A sertaneja publicou um registro da homenagem no Instagram e agradeceu pelo prêmio.

"Não tenho palavras para descrever tanto amor e carinho que tenho e recebo de vocês. Vocês sempre estiveram ao meu lado e sou muito grata por isso", escreveu Paula Fernandes. "Nosso amor é gigante. Vamos seguir juntos e shallow now... e sempre", completou. (veja aqui a foto)

Juntos viralizou no Brasil com o trecho 'juntos e shallow now'. Em tradução livre, a frase significa 'juntos e raso agora', e a falta de sentido virou meme nas redes sociais. A repercussão foi tão longe que um homem tatuou o verso no braço (veja aqui).