Paula Fernandes está bem e a agenda de shows será mantida, diz assessoria

A cantora Paula Fernandes. Foto: Raquel Cunha/Globo

A cantora Paula Fernandes sofreu um acidente no sábado, 27, enquanto voltava para casa, ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello, na Rodovia Castelo Branco. A assessoria da cantora informou hoje, 29, que a artista e o namorado passam bem e que não precisaram ser internados. A equipe de Paula ainda afirmou que a agenda de shows da cantora está mantida.

Em seu Instagram, Paula postou uma foto do acidente. O carro que dirigia capotou várias vezes, mas o uso do cinto de segurança fez com que os danos não fossem maiores. "Eu só sei que estou viva e que ontem renasci", relatou a cantora nas redes sociais.

Relembre o acidente

Paula relata que estava voltando do interior de São Paulo para casa quando um automóvel desgovernado bateu na traseira de seu carro. Com a força do impacto, a cantora perdeu o controle da direção e o veículo capotou algumas vezes e se arrastou pelo asfalto até parar.

A artista afirmou que estava em choque, mas que ela e o namorado ficaram bem, ela com um braço machucado e Rony com alguns arranhões. “O que nos salvou? Deus, o carro que se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa. Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, o Rony só teve alguns arranhões”, relatou.

Na sequência, a cantora lembra o dia de seu aniversário e diz que estar viva, é um recomeço para ela. “Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço… E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido. Eu sei que a minha hora vai chegar e pude experimentar isso com muita clareza ontem. Mas diante do presente de estar viva e poder escrever esta mensagem, quero recomeçar, refletir mais sobre tudo isso e seguir.”

A cantora finaliza dizendo que se sente feliz e plena por ter escapado do acidente junto ao namorado. “Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida”.