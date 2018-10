Paula Abdul cai do palco durante show nos Estados Unidos

A cantora Paula Abdul. Foto: Reuters

Paula Abdul fazia o terceiro show da turnê de 2018 em Mississippi, nos Estados Unidos, quando se acidentou durante a apresentação. A cantora, de 56 anos, levou o tombo no sábado, 20, no Hard Rock Live.

No vídeo, gravado por um fã, Paula Abdul aparece cantando e dançando em dois tecidos em cima do palco. Ao interagir com o público, a cantora se aproximou demais da beira do palco e acabou caindo.

De acordo com informações do site TMZ, as pessoas que estavam lá ajudaram a cantora a se levantar. Mesmo assim, Paula Abdul continuou com o show.

Assista ao vídeo:

O nome da turnê de Paula Abdul, Straight Up Paula!, é tema da canção que foi hit nos anos de 1990.

Assista ao vídeo:

Ainda no mesmo período, Paula Abdul dificilmente saia das paradas de sucesso nas principais rádios do mundo, principalmente por suas baladas românticas, como Rush, Rush.

