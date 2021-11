Paul Rudd é eleito homem mais sexy do mundo e diz que esposa ficou chocada

Paul Rudd em Pasadena Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O ator Paul Rudd, mais conhecido por interpretar o Homem-Formiga nos cinemas, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People nesta quarta-feira, 10, juntando-se a nomes como Idris Elba, George Clooney e Bradley Cooper.

Rudd, de 52 anos, cuja carreira remonta a 30 anos, pareceu surpreso com a homenagem, assim como sua esposa. "Eu tenho consciência o suficiente para saber que quando as pessoas ouvissem que eu seria escolhido para isso, diriam: 'O quê?'", afirmou à revista.

"Ela ficou perplexa", disse o artista, ao descrever a reação de Julie, sua esposa há 18 anos. "Depois de algumas risadas e choque, ela disse:'Oh, eles acertaram.' E isso foi muito fofo", afirmou.

Rudd interpretou o gentil namorado de Phoebe, personagem de Lisa Kudrow, em Friends. Mais tarde, ele teve papéis maiores em comédias como Ligeiramente Grávidos, antes de interpretar o filme de super-herói da Marvel, além de aparições como o personagem em Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Ultimato.

Paul, que tem dois filhos, aparecerá em Ghostbusters - Mais Além e na série de TV The Shrink Next Door. No ano passado, o ator Michael B. Jordan foi eleito o homem mais sexy do mundo, depois de John Legend e Idris Elba em 2019 e 2018, respectivamente.

Rudd brincou que espera que sua vida mude radicalmente após receber o título de homem mais sexy."Espero agora finalmente ser convidado para alguns desses jantares sensuais com Clooney, Pitt e B. Jordan", disse ele. "E eu acho que estarei em muito mais iates", acrescentou.