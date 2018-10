Paul McCartney precisa ‘reaprender’ músicas dos Beatles antes de shows

O cantor e compositor Paul McCartney no programa 60 Minutes, da CBS. Foto: CBS

Paul McCartney deu o pontapé inicial no mundo da música quando tinha 16 anos de idade, junto com o amigo John Lennon. Hoje, 60 anos depois, confessa que precisa reaprender as músicas dos Beatles antes de cada show.

A declaração foi dada ao programa 60 Minutes, da rede de TV CBS. “Quando estou fazendo shows, ouço muita música, música dos Beatles, músicas do Wings, para ver o que vamos fazer. E tenho de aprendê-las novamente”, admitiu.

O ex-beatle argumenta que as canções são muito complexas e não são compostas por apenas ‘três acordes’: “São muitas palavras. Notas demais. São muito difíceis. Quero dizer, você sabe, não é como se fossem todas as canções com três acordes só”, enfatizou.

Paul McCartney lançou algumas das músicas mais icônicas e reconhecíveis da história dos Beatles, como Yesterday e Let it be.

Aos 76 anos, o músico ainda esbanja vitalidade e energia em turnês pelo mundo. Em setembro deste ano, Paul McCartney realizou show em Quebec, no Canadá.