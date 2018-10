Paul McCartney faz 'participação especial' em fotos de casamento no Canadá

Paul McCartney estava pedalando pelo local onde casal era fotografado e participou das fotos do casamento. Foto: Laurie Dixon and Tamara Large of Madix Photography

Já imaginou estar tirando fotos logo após a cerimônia de seu casamento e ter a presença ilustre de Paul McCartney? Foi isso o que ocorreu com Jen Roscoe e Steve Gregg no último sábado, 29, em Winnipeg, Manitoba, no Canadá.

O casal estava tirando fotos na orla quando viram um ciclista passar. "Ele veio na bicicleta... e desejou felicidades enquanto pedalava, e Steve disse: 'Era o Paul McCartney!'", contou Jen à CBS. McCartney e seus dois seguranças continuaram pedalando, mas acabaram chegando a uma rua sem saída – então eles voltaram e passaram novamente pelo casal.

"Quando ele estava voltando, nós dissemos: 'Ei, quer participar das fotos do nosso casamento?' e ele foi gentil o suficiente para parar", disse a noiva. O casal contou que tudo foi muito rápido, ele saiu em questão de minutos.

"Nós dissemos: 'Você está gostando de Winnipeg?', ele disse 'eu estou', e foi isso", contou Gregg. O momento foi registrado pela fotógrafa do casal, que publicou as fotos no Facebook.