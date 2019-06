Paul McCartney e Steven Tyler cantam juntos música do Beatles

Paul McCartney e Steven Tyler Foto: Diego Vara/ Reuters| Rafael Arbex/ Estadão

Paul McCartney tocou Helter Skelter, clássico dos Beatles, em show da turnê Freshen up com uma companhia inusitada no palco da T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O cantor britânico convidou Steven Tyler, da banda Aerosmith, para acompanhá-lo na canção.

Os músicos compartilharam neste sábado, 29, no Instagram vídeos da apresentação. Nas imagens publicadas por Steven Tyler, o cantor americano aparece cantando fora do palco enquanto Paul se apresenta.