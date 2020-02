Patrick Dempsey, ex-'Grey's Anatomy', retorna à TV depois de cinco anos

Patrick Dempsey em Cannes em evento da série 'Devils' Foto: Eric Gaillard/ Reuters 14/10/2019

Patrick Dempsey voltará à televisão com um emocionante drama político, cinco anos após sua saída da série de sucesso Grey's Anatomy.

Dempsey, que por 11 temporadas encarnou o neurocirurgião Derek Shepherd, apelidado por seus fãs na série como Doutor McDreamy, será um poderoso líder do Congresso dos EUA, que está totalmente decepcionado com a política.

Esta série, na qual o ator também será produtor executivo, será chamada Caminhos e Meios, em referência ao comitê que decide meios e procedimentos na Câmara dos Deputados dos EUA.

Seu personagem será provavelmente o líder de câmara baixa, uma posição que na vida real ocupa a democrata Nancy Pelosi - que se alia a um congressista novato do partido rival para "tentar salvar a política americana, se não nos descobrirem".

Embora não tenha sido dito oficialmente qual será a orientação política do personagem de Dempsey, não será surpreendente se ele for republicano, ou seja, de direita.

Um dos criadores é o consultor político Mike Murphy, que trabalhou com figuras importantes do partido republicano como John McCain, Jeb Bush, Mitt Romney, Lamar Alexander e Arnold Schwarzenegger.

Este projeto já havia sido vendido para a rede CBS com a condição de que Dempsey fosse o protagonista.

Durante seu trabalho em Grey's Anatomy, seu personagem Derek começou como o interesse romântico da protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeio) para se tornar um dos personagens principal.

No final de sua participação na produção de Shonda Rhymes, Derek e Meredith eram casados, tinham dois filhos e estavam a espera de um terceiro. Na vida real, o ator está há duas décadas com sua esposa, a maquiadora Jillian Fink, com quem tem três filhos.

Depois de sua partida de Grey's Anatomy, o ator americano estrelou duas séries internacionais, Truth About the Harry Quebert Affair (A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert) e Sky's Devil (Diabo do Céu). Além disso, foi o produtor do filme The Art of Dancing In (A arte de dançar).