Patrícia Poeta posta lembrança com Fátima Bernardes e fala sobre assumir 'Encontro'

Fátima Bernardes e Patrícia Poeta durante coletiva em um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em dezembro de 2011, durante o anúncio da substituição de Fátima por Patrícia como âncora do Jornal Nacional. Foto: TV GLOBO / Alex Carvalho

Nesta última quarta-feira, 13, a Rede Globo pegou seus telespectadores de surpresa com o anúncio da troca das apresentadoras dos principais programas matinais da emissora.

A partir de julho, o Encontro será apresentado por Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares;

Maria Beltrão assumirá o É de Casa, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete;

Andréia Sadi vai para o lugar de Maria como a nova apresentadora do Estúdio i, da GloboNews;

e Fátima Bernardes comandará o The Voice Brasil.

Patrícia se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, festejando as novidades com uma lembrança da época quando migrou do Fantástico para o Jornal Nacional assumindo o lugar de Fátima, que na época era âncora do telejornal e estrearia o Encontro.

"Boas recordaçōes de uma década atrás, ao lado da querida Fátima Bernardes, na redação do Jornal Nacional. Eu deixando o Fantástico para assumir o JN - e ela indo para a área de entretenimento. Cada uma começava ali um nova missão... Olhando pelo retrovisor da vida, foram anos de trabalho, de crescimento, de amadurecimento… de realização de sonhos, acima de tudo. Acredito muito que a vida é feita de ciclos. Ciclos que se renovam com bons desafios. Que venham os próximos, então… São eles que nos mantêm mais vivos do que nunca…", escreveu a apresentadora.

Em outra publicação, quando fez o anúncio pela primeira, Patrícia aproveitou para parabenizar Maria Beltrão pelo novo desafio.

"E Maria Beltrão: tenho certeza de que você vai arrebentar. Cuida bem da nossa casinha! Que todas nós possamos nos divertir com esse trabalho que amamos fazer", felicitou a comunicadora.

A jornalista Andréia Sadi também usou suas redes sociais para comemorar as mudanças.

"Muito incrível ver a repercussão de uma notícia dessas, com todas essas mulheres fortes. E esse presente do Estúdio i, uma surpresa, desafio e uma honra. Te amo, Maria Beltrão. Você vai brilhar em tudo o que fizer, você sabe o que eu penso - afinal, já falamos 1000 vezes sobre tudo. Amiga, leal, generosa", começou Andréia.

Em seguida, ela diz que não acredita em coincidência e que o Estúdio i é um programa onde momentos importantes da sua vida foram anunciados.

"Eu, que não acredito em coincidências , brincava ontem que o Estúdio i, essa potência, faz literalmente parte de todos os grandes marcos da minha vida: foi onde eu estreei na GloboNews, em 2015, onde anunciei a gravidez e, também, comunicaram a chegada dos gêmeos. Hoje, exatamente um ano depois, um novo ciclo. 'Jornalismo é movimento', já diria minha guru Renata Loprete: eu estou sempre de rodinha no pé. Viva o jornalismo! Axé!", finalizou a jornalista.