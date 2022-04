Com pedra nos rins, Patrícia Poeta se ausenta do 'É de Casa'; entenda a condição

Com pedra nos rins, Patrícia Poeta não apresentou o 'É de Casa' deste sábado, 2 de abril. Foto: João Miguel Júnior/Globo

Patrícia Poeta se ausentou do programa É de Casa deste sábado, 2, por questão de saúde. A apresentadora está com pedra nos rins, como informou Ana Furtado no início da atração.

"Quem deveria também estar aqui com a gente hoje, formando um trio de mulheres maravilhosas, é nossa querida e maravilhosa Patrícia Poeta, que infelizmente está com pedra nos rins", anunciou.

"Ela foi surpreendida com essa surpresa, mas graças a Deus está se cuidando, está bem. Então, Patrícia, um beijo muito grande para você e a gente deseja que semana que vem você esteja aqui com a gente firme e forte", completou.

Thalita Morete, que estava ao lado da apresentadora, lembrou a importância de beber água, o que pode evitar o aparecimento da doença. Ana comentou, ainda, que essa crise nos rins provoca "uma das dores mais intensas".

Pedra nos rins

Popularmente conhecido como pedra nos rins, o cálculo renal é uma condição caracterizada pela presença de massa sólida no órgão, formada por cristais de cálcio que se juntam na urina. Quando os rins filtram a urina, os cálculos permanecem neles.

É raro não sentir dores quando se está com a condição e os sintomas mais frequentes são dor intensa que começa nas costas e pode irradiar pelo abdome, necessidade de urinar com mais frequência, queimação ao urinar, náuseas e vômitos.

Ainda que haja uma predisposição genética para o aparecimento da doença, hábitos de vida ruins também podem causar cálculo renal, como alta ingestão de proteínas e sal, baixa ingestão de líquidos, sedentarismo e obesidade. As pedras nos rins podem se formar também por condições pré-existentes, como doenças inflamatórias intestinais e uso de medicamentos e suplementos de cálcio e vitamina C.

O tratamento para pedra nos rins depende da gravidade da condição. Pode-se esperar que os cálculos saiam naturalmente com a urina ou fazer uso de medicamentos que estimulam essa eliminação.

Há possibilidade de 'bombardear' as pedras com ondas de choque, para quebrá-las e fazer com que sejam eliminadas mais facilmente. Em outros casos, uma cirurgia é necessária para retirar os cálculos.

A qualquer sinal da condição, é importante buscar atendimento médico para evitar que o problema se agrave. Além disso, alguns cuidados ajudam a prevenir o aparecimento de pedra nos rins: maior ingestão de água e de sucos naturais, menor consumo de sal e prática regular de atividadesfísicas regular.