Patrícia Poeta completa 44 anos: 'Vale à pena ficar mais velha'

A apresentadora Patrícia Poeta, que completou 44 anos nesta segunda-feira Foto: Instagram/@patriciapoeta

A apresentadora Patrícia Poeta comemorou seu aniversário de 44 anos de idade ao lado do filho Felipe nesta terça-feira, 19. No perfil oficial no Instagram, ela aparece sorridente ao lado de um bolo decorado com as iniciais do nome.

"Passando por aqui pra agradecer as mensagens carinhosas que recebi ao longo de todo o dia. Muito obrigada! Assim, até vale à pena ficar mais velha", se divertiu a apresentadora.

Ela também aproveitou para refletir sobre a importância de ter pessoas amadas perto dela: "Ter família, amigos, pessoas queridas por perto, conectadas com você, não têm preço! São os maiores presentes que a vida pode nos dar!", concluiu.

A publicação de Patrícia Poeta foi comentada por amigos, como Fátima Bernardes, companheira de emissora: "Parabéns, Patrícia. Um ano de muita saúde e muita luz pra você". "Muitos anos de vida, que seja um ciclo lindo de muita saúde e alegrias", desejou Fernanda Gentil.

Fabricio Battaglini, repórter do Mais Você, colega de Patrícia de longa data, comentou: "Parceira, a idade só te tem feito bem. Por dentro, por fora, por todos os ângulos. Que tenha tido um dia especial, como você merece. E que venham muitas boas novas".

Assista ao vídeo: