Patrícia Abravanel revela que Silvio Santos fugiu de internação por covid-19: 'Vou sair de avental'

Apresentador Silvio Santos, no 'Programa Silvio Santos' Foto: LOURIVAL RIBEIRO/SBT

Patrícia Abravanel contou bastidores do dia em que Silvio Santos foi internado por causa da covid-19 na sexta-feira, 13, durante o programa Vem Pra Cá, no SBT. "Quando uma pessoa de 90 anos pega covid, ainda mais em uma semana que aconteceu tudo aquilo, a morte do Tarcísio Meira... então, foi uma semana muito difícil", desabafou.

A filha do dono da emissora afirmou que o pai testou positivo para coronavírus dois dias antes.

"A gente teve muito medo. Ele estava com uma fraqueza estranha, com febre, e o médico decidiu fazer o teste de covid. Por mais que meu pai tenha tomado as duas doses da vacina, todas as precauções, ficou isolado durante muito tempo... na hora que se sentiu imunizado, ele resolveu voltar a gravar. A gente não sabe como ou onde, mas ele contraiu o vírus", disse.

Patrícia Abravanel ressaltou que a família tentou impedir que Silvio Santos soubesse da morte do ator Tarcísio Meira no mesmo dia.

"A gente não queria que meu pai soubesse para ele não entrar em pânico. Nós o levamos para o hospital Albert Einstein para fazer uma série de exames e ele ficou bastante tempo por lá". Ela disse que Silvio Santos brincava o tempo inteiro com os profissionais de saúde: "Ele falava: 'Já sei, você não tira a máscara porque seu dente é feio, né?' Aquele jeito Silvio Santos de animar o lugar", relatou.

A filha do dono do SBT ressaltou que foi tomar um lanche com a irmã no hospital quando o médico disse que Silvio estava se arrumando para ir embora. "Os médicos falam que, em casos como este, a gente tem que mentir, falar que entregaram a roupa dele para o motorista, sei lá. Aí ele falou: 'Eu vou sair de avental!'. Ele queria sair de todo o jeito", lembra.

Segundo Patrícia, o apresentador se rebelou: "Ele arrancou todos os negócios (eletrodos) assim, conseguiu sair da barreira de médicos. Saiu do hospital, pediu carro e, quando sentou (no veículo), disse: 'Um soldado não desiste no meio da batalha, ele não para durante a guerra. Eu senti que, se eu ficasse no hospital, iria perder'. Para a cabeça dele, tem sido muito melhor ficar em casa do que no hospital", avaliou Patrícia.

Na noite de sexta-feira, 13, a assessoria de imprensa do SBT havia noticiado que o apresentador, oficialmente, teve alta do hospital Albert Einstein. De acordo com ela, Silvio Santos está sob os cuidados de dois enfermeiros, de dia e de noite, em casa, monitorando a oxigenação.

A apresentadora do SBT também deu notícias positivas sobre o pai. "E ontem tivemos a grande notícia de que todos os exames estão melhorando e que domingo estaremos celebrando a vitória completa desse vírus. Silvio Santos venceu o coronavírus, agora já posso dizer. Não tem como celebrar os 40 anos (do SBT), pois a melhor celebração é ele, com muita saúde e vencendo esse vírus tão malígno", concluiu.

Assista ao vídeo: