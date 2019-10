Patricia Abravanel posta fotos no metrô de SP: 'Amei conhecer'

Patricia Abravanel no metrô de São Paulo Foto: Instagram / @patriciaabravanel

A apresentadora Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, postou fotos elogiando o metrô de São Paulo na última quarta-feira, 3.

"Hoje a gravação foi no metrô de São Paulo! Foi muito legal! Amei conhecer o metrô! Limpo, moderno, organizado, ar condicionado... Primeiro mundo, mesmo! Fiquei super orgulhosa da nossa cidade", escreveu a apresentadora.

De acordo com ela, o momento se deu por conta da gravação do quadro Patricia Tá na Rua, do Programa Silvio Santos, do SBT.

Confira a publicação de Patricia Abravanel andando de metrô abaixo: