Patricia Abravanel mostra fotos do Natal da família de Silvio Santos

Silvio Santos e Íris Abravanel com os netos durante o Natal Foto: Reprodução/ Instagram

Patricia Abravanel, a filha número quatro de Silvio Santos, compartilhou no Instagram nesta sexta-feira, 25, fotos e vídeos do Natal em família. O dono do SBT e sua companheira Íris Abravanel aparecem posando com seus herdeiros, dando presentes e brincando com os netos.

Pedro, Jane e Senor (nome dado em homenagem a Silvio Santos) são filhos da apresentadora do Topa ou não Topa e Fabio Faria, atual Ministro das Comunicações. O casal inclusive aparece em um vídeo brincando de corrida do saco durante a celebração natalina.

"Um ano desafiador que aprendemos muito a valorizar o que tem de mais valor que é a nossa família. Muito bom usufruir da companhia daqueles que amamos!", escreveu Patricia na rede social. A apresentadora também contou que foi a mãe que preparou "tudo". "Obrigada Deus pela saúde dos meus pais e da minha família", afirmou.

Rebeca Abravanel, a filha número cinco do apresentador, e o jogador de futebol Alexandre Pato também participaram da comemoração da família.

A filha mais velha e número três de Silvio Santos, Daniela Beyruti, também aparece nas fotos em frente a árvore de Natal. A executiva da emissora e Marcelo Beyruti são pais de Gabriel, oito anos; Manuela, sete anos; e Lucas, de três anos.

Nas fotos, também aparece Renata Abravanel, caçula e filha número seis. Ela é casada com Caio Curado desde 2015 e é mãe de Nina, nascida em 2017, e Daniel, em 2019.