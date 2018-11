Patrícia Abravanel mostra exercícios físicos que pratica na gestação

Terceiro filho de Patrícia Abravanel deve nascer em abril de 2019. Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Patrícia Abravanel continua com uma rotina de exercícios físicos durante a gestação. A apresentadora está grávida do terceiro filho e mostrou esta semana, em seu perfil no Instagram, um pouco do que pratica na academia.

"Depois de um feriado de mega comilança, vim correndo para ela!! Treino incrível", escreveu ela na legenda no vídeo em referência a sua personal trainer.

Casada com o deputado federal Fábio Faria, Patrícia já tem dois filhos: Pedro, de quatro anos, e Jane, de dez meses. Ela anunciou a gravidez no começo de outubro e a estimativa é de que o menino nasça em abril de 2019.

Atividade física na gestação

Praticar exercícios físicos durante a gravidez traz muitos benefícios para a mulher e, inclusive, auxilia no trabalho de parto. Com liberação médica, a partir do terceiro mês de gestação já é possível iniciar o trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico a fim de adaptar o corpo para o crescimento do útero e a pressão que ele receberá nos nove meses de gestação.

Ivete Sangalo, quando estava grávida das gêmeas, também foi uma das personalidades que mostraram como a atividade física é positiva. Além dos exercícios na academia, ela publicava vídeos dançando alguma de suas músicas. A coreografia esteve presente, inclusive, no dia do parto.

Além da dança, a ioga propõe uma prepação do corpo em todas as fases da gestação e depois dela, no puerpério. A fisioterapia pélvica também ajudam no pós-parto, cujos exercícios diminuem a dor durante o trabalho de parto e previnem disfunções do assoalho pélvico.