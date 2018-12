Patrícia Abravanel leva filhos ao SBT: 'Tudo com eles vira festa'

A apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Foto: Reprodução/ SBT

A filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, divertiu os bastidores do SBT ao levar os seus dois filhos, Jane e Pedro, para o trabalho na quinta-feira, 5.

"Tudo com eles vira uma festa para mim. É um amor, uma alegria, que nem imaginava que existia. Realmente, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos", escreveu Patrícia em seu perfil no Instagram.Em julho deste ano, Pedro já havia chamado atenção ao participar das gravações de uma edição do Programa Silvio Santos (relembre aqui).

Em agosto, Patrícia ajudou um idoso com AVC a ganhar o prêmio do programa Roda a Roda. O participante havia esquecido a palavra devido à sua condição e a apresentadora deu dicas para ele acertar a resposta do desafio.

Veja as fotos da visita dos pequenos ao SBT.

