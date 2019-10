Patricia Abravanel diz que marido tem de perdoar traição se houver arrependimento

A apresentadora Patricia Abravanel é casada com o deputado federal Fábio Faria. Foto: Iara Morselli/Estadão

O nome de Patricia Abravanel figurou nos trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 14, devido a algumas declarações que ela fez no dia anterior sobre traição no Programa Silvio Santos. Durante o Jogo dos Pontinhos, a apresentadora disse que o marido tem de perdoar a mulher caso ela dê uma 'escorregadinha' e se arrependa.

A discussão sobre o tema começou quando Silvio Santos brincou com a filha: "Eu não ia contar, mas me disseram tudo do seu marido. Já sei tudo", comentou ele, referindo-se ao deputado federal Fábio Faria. Depois, o apresentador perguntou em quais dias da semana o parlamentar ia para Brasília, ao que Patricia respondeu: "terças e quartas ele dorme fora de casa".

Em seguida, de acordo com a gravação do programa disponibilizada no YouTube, ela afirma que "nem todo homem trai". "É muito trabalho trair, ainda mais que você vai trocar a família, sua esposa, seus filhos por um corpo bonitinho?", questionou. "Gente, meu marido não me trai, tenho um casamento ótimo, graças a Deus. Se vocês não têm com o de vocês, o problema é de vocês", prosseguiu.

Voltando-se para a brincadeira do quadro, Silvio Santos fez uma pergunta para a plateia que tinha relação com o que estava sendo discutido. "É normal uma esposa que gosta do marido, mas infelizmente saiu uma vez só com um rapaz, é normal o marido continuar com ela ou não é normal? É normal deixar ela ou não é normal?".

O apresentador pediu a opinião de Patricia, e ela respondeu: "não é normal [o marido deixar a mulher]. Tudo depende da situação, da ocasião, de como o casamento está. Provavelmente, ela caiu nas tentações de um homem bonito porque o marido não estava ali cuidando dela, falando que ela era linda e admirando, apreciando. Aí ela pegou, saiu na rua, vê um cara mais bonito... eu acho que o marido tem de perdoar, não é normal ele deixar dela. Tem de perdoar".

O posicionamento dela foi contrariado pelos demais participantes do quadro, exceto por Flor Fernandez, que também defendeu o perdão diante de uma traição. Patricia, ao rebater comentários de Helen Ganzarolli, reforçou seu pensamento. "Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Eu acho que um casamento... às vezes... não sei o que é um casamento de 40 anos, 25 anos. E aí, se cai numa tentação, o marido tem que perdoar se ela se arrependeu", disse a apresentadora.

Ela comentou, ainda, que uma amiga está passando por uma situação parecida, sendo que o marido não quer perdoar devido ao "orgulho". "Eu aconselho você, marido, que sofreu um 'chifrinho', a mulher deu uma 'escorregadinha', [que] você volte para sua esposa se ela estiver arrependida, volte pelo bem maior que é a família, engole o seu orgulho", completou Patricia.

Assista ao início da discussão abaixo:

Polêmicas de Patricia Abravanel

A filha de Silvio Santos já fez outras declarações que repercutiram nas redes sociais. Mais recentemente, ela comentou que a mulher não pode 'negar fogo' para o marido, senão "ele vai procurar ali". Dois dias depois, ela se justificou e mudou o que havia dito: "Preciso lembrar que o Jogo dos Pontinhos é uma grande brincadeira! Óbvio que a mulher pode sim 'negar fogo' ao marido. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer", disse.

Em agosto, o tema da traição também foi alvo de discussão no Programa Silvio Santos, e Patricia brincou sobre o próprio casamento, afirmando que deu o 'golpe da barriga'. "Dei o golpe da barriga e dei certo. Eu estou com três filhos, ele continua na minha. Isso são as mulheres empoderadas de hoje. Antes, a mulherada dava o 'golpe da barriga' porque o cara era rico, no caso eu dei o 'golpe da barriga'", concluiu ela em tom bem-humorado. Relembre aqui.