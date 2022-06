'Patient Number 9': Ozzy Osbourne confirma data de lançamento de novo álbum

'Patient Number 9', novo álbum de Ozzy Osbourne, será lançado no dia 9 de setembro. Foto: Mike Blake/REUTERS

O cantor Ozzy Osbourne se recupera de uma operação feita este mês, mas, mesmo assim, permanece ativo. Nesta segunda-feira, 27, o artista anunciou que seu próximo álbum, Patient Number 9, será lançado no dia 9 de setembro.

O lançamento é o 13º disco solo de estúdio de Ozzy e contou com diversas parcerias ilustres. Nomes como Eric Clapton, Chad Smith, da banda Red Hot Chili Peppers, e Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que morreu este ano, fazem participações nos instrumentos de diversas faixas do novo álbum.

O guitarrista Tony Iommi, cofundador do Black Sabbath, antiga banda de Ozzy, também aparecerá no disco. É a primeira vez que Tony faz uma participação em um álbum solo do cantor.

A faixa-título, lançada nesta sexta-feira, 24, contou com um clipe dirigido por Todd McFarlane e com a participação do guitarrista Jeff Beck. Além disso, ilustrações feitas por Ozzy foram animadas para aparecerem durante o solo de guitarra.

Assista:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais