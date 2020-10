‘Passou Passou’: Silva lança clipe sobre fim de relacionamento

Silva fala sobre término de relacionamento em música, que fará parte do seu próximo álbum Foto: YouTube / Silva / Reprodução

O cantor Silva lançou nesta quinta-feira, 29, o seu novo single, Passou Passou, acompanhado de um clipe. A canção faz parte do novo álbum do artista, que será lançado ainda em 2020, e ela fala sobre o fim de um relacionamento. No vídeo, Silva contracena com o ator Caio Menck.

A produção mostra o cantor abandonando o companheiro e subindo em uma casa, que entrou começa a se mover. Gravada em plano sequência, ou seja, sem cortes, Silva precisou ficar em cima de um veículo em movimento durante as gravações.

“A cena ilustra a letra do jeito que tinha que ser. Espero que muitas pessoas se encorajem com essa história de deixar passar o que tem mesmo que ir embora da nossa vida”, comenta ele. Composta por Silva, a nova música traz elementos do gênero Ska, com o qual o cantor queria trabalhar há algum tempo.

Ele ainda destaca que ficou feliz em abordar um término, e não o começo de uma relação: “Sou apaixonado por músicas de amor, mas também acho muita graça em canções de desamor e de tratar com certo humor as tragédias amorosas que a gente vive”. O próximo álbum de Silva será o quinto com canções inéditas. Confira o clipe:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais