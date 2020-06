‘Passei um susto’, diz Carla Cecato após internação em hospital

Carla Cecato chegou a ser internada para realizar uma cirurgia e retirar uma hérnia Foto: Instagram / @carlacecato I Reprodução / Record

A jornalista Carla Cecato, que apresenta o programa Fala Brasil da Record TV, fez uma publicação no sábado, 20, em que revelou ter passado por um susto no dia anterior, 19, quando foi internada e preparada para uma cirurgia de remoção de uma hérnia no estômago. Em um novo exame antes do procedimento, a hérnia não foi encontrada.

“Passei um susto!”, comentou Carla. Ela relatou que estava com dor na região do estômago desde a terça-feira, 16, e que persistia mesmo com uso de remédios. Ela chegou a ir a um médico e foi identificada uma hérnia, um tipo de deslocamento que gera uma abertura anormal, no estômago, e foi internada em um hospital para realizar uma cirurgia para realocar o órgão.

Entretanto, antes da cirurgia ocorrer a jornalista foi surpreendida: “Tomei até morfina para dor. Aos poucos a dor foi passando. Repetimos a tomografia e a hérnia tinha sumido”. Após uma ultrassonografia foi identificada apenas uma inflamação muscular, que pode ser tratada com remédios.

Com o diagnóstico, Carla foi liberada do hospital após 12 horas, e atualmente está em observação para garantir que o problema foi resolvido e uma hérnia não apareça. “Já estou em casa. Até agora não entendi o que aconteceu”, contou a jornalista, que completou 42 anos no dia 15 de junho.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais