'Passei 12 dias vendo a morte de perto', diz a mãe de Yudi Tamashiro sobre covid-19

Yudi Tamashiro e a mãe, Tania Maria, emocionados em vídeo sobre covid-19 Foto: Instagram/ @yuditamashiro

Após receber alta hospitalar, Tania Maria, a mãe do ex-apresentador do SBT, Yudi Tamashiro , falou sobre a gravidade da covid-19, nesta terça-feira, 30. Ela estava internada desde o último dia 18 por complicações da doença e deixou o hospital neste domingo, 28.

Em um vídeo compartilhado pelo filho, Tania alertou os seguidores sobre os riscos do coronavírus e falou sobre o estado de saúde do pai de Yudi. Nelson Tamashiro também foi infectado e segue internado.

"Eu fiz questão de vir falar que eu venci a covid. Tenho que fazer um testemunho forte da minha vida, porque as pessoas estão vivendo esse momento de pandemia, de sofrimento e de dor. Só que elas não conseguem mensurar o que é a doença para cada ser humano. Cada um sente de uma forma", iniciou ela.

"O meu filho já teve, passou mal e foi parar no hospital. A minha filha, de vinte e quatro anos, teve de maneira assintomática. Não sentiu nada. Mas, infelizmente, o meu marido, o meu Nelson, está na UTI até agora intubado. Vivendo só nas máquinas. Nele, deu de outra forma, deu uma parada cardíaca e uma parada nos rins", explicou.

"Eu sou testemunha do que é a covid no corpo de uma pessoa. Eu passei doze dias no hospital vendo a morte de perto. É muito triste ter uma coisa andando dentro do seu organismo sem saber explicar o que é (...) Não tem fôlego para falar qual é a dor que sente. O maior de tudo é o pavor do desconhecido (...) Eu imploro a vocês: respeitem essa doença", pediu.

Aos prantos, Tania agradece o apoio que recebeu e pediu que os fãs continuem orando por Nelson. "Agradeço muito pelas orações que vocês fizeram por mim e pela minha família. Mas, a minha trajetória ainda não acabou, preciso muito que vocês orem pelo meu marido, para que ele venha ficar comigo e com a minha família novamente".

Fisioterapia

Yudi contou que a mãe começou a fazer fisioterapia ontem, para se recuperar das sequelas que ficou, após a internação. O apresentador explicou que ela ainda tem dificuldades para respirar.

"Todo mundo que sai da internação e dessa luta precisa fazer fisioterapia para fortalecer o pulmão. A respiração fica confusa. Minha mãe sente um pouco de falta de ar e, cada notícia que aparece do meu pai, ela fica muito nervosa e isso piora. Então, começamos a fisioterapia. Creio que, daqui uma semana, ela vai conseguir até caminhar melhor", concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais