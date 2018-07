Participante do 'The Voice Kids' presta queixa após ataque racista na internet

Moradora do Rio de Janeiro, a adolescente Franciele Fernanda da Silva, de 14 anos, prestou queixa na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) na tarde desta terça-feira, 10, contra homem que a ofendeu na internet após sua participação no The Voice Kids no último domingo, 8.

Franciele cantou a música Maria Maria e recebeu elogios de Milton Nascimento, que declarou em seu perfil no Facebook sua torcida pela garota na competição. Vários comentários ofensivos foram publicados em resposta ao texto do artista, atacando a menina. Em um deles, um homem identificado como Danilo Ruas se referiu à candidata do reality como 'neguinha'.

"Fiquei muito feliz quando vi o post do Milton, ainda nem tive coragem de escrever agradecendo a ele. Depois vi as ofensas e fiquei triste, mas também indignada, por isso disse para minha mãe que queria fazer uma denúncia disso. E que outras vítimas, como eu, se inspirem para denunciar também", disse Franciele ao RJ TV, da Globo.

O caso foi registrado como injúria por preconceito e a pena pode chegar a 3 anos de prisão. A polícia vai investigar o caso e pedirá quebra de sigilo para identificar se o perfil do agressor é verdadeiro ou falso.

"Primeiro pensei que era coisa de criança, mas quando vi que um homem adulto estava fazendo isso fiquei muito chocada e resolvi apoiar minha filha. Nunca passamos por isso aqui ou em nossa terra natal, é tudo muito triste", disse Irineira Prates da Silva, mãe de Franciele.