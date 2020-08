Parrerito, do Trio Parada Dura, é internado com novo coronavírus

O cantor Parrerito, do Trio Parada Dura, está internado após ser diagnosticado com o novo coronavírus Foto: YouTube / Reprodução / Trio Parada Dura

O cantor sertanejo Parrerito, que faz parte da formação atual do Trio Parada Dura, está internado em um hospital na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, desde o último sábado, 29. Ele foi diagnosticado com covid-19 e está sob observação médica.

Em uma publicação feita no domingo, 30, no Instagram do trio, foi informado que Parrerito “respira normalmente, sem ajuda de aparelhos” e que está com um quadro clínico estável. Ele possui 67 anos, e, por causa disso, faz parte do grupo de risco para a covid-19.

Já nesta segunda-feira, 31, foi publicado um story com a atualização do estado de saúde de Parrerito. O cantor segue internado, mas apresentou um “quadro de melhora”, se alimentando sozinho e respirando sem a ajuda de aparelhos. “Ainda com um pouco de tosse, mas tudo dentro da normalidade”, diz a imagem.

O Trio Parada Dura chegou a se apresentar em uma live no domingo, 30, sem Parrerito. Criado em 1973, a formação mais famosa do grupo tinha os cantores Creone, Barrerito e Mangabinha. Na formação atual, apenas Creone se mantém, e é acompanhado de Parrerito, irmão de Barrerito, e Xonadão.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais