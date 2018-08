Paris Jackson passa por cirurgia para retirada de abscesso

Paris Jackson Foto: Andy Kropa / AP

Paris Jackson foi submetida a uma cirurgia para retirar um abscesso na última sexta-feira, 10, e ela contou no Instagram que foi um procedimento bastante tranquilo – tanto que, no dia seguinte, ela estava fazendo um show com sua banda, a The Soundflowers.

"Então, resumindo uma história longa, eu fiz uma cirurgia ontem. Eu tinha um abscesso que era quase do tamanho de uma bolsa de golfe", contou Paris em vídeos publicados no Stories. Ela não especificou que parte do corpo teve de ser operada. Um abscesso é uma bolsa de pus que pode se acumular em diversos órgãos ou tecidos do corpo e que, se não for removida ou tratada com antibióticos, pode gerar infecções graves.

Ela contou ainda que, durante a cirurgia, se recusou a ser anestesiada, portanto sentiu muita dor. "Fiquei acordada o tempo todo. Foi definitivamente a maior dor que já senti em toda a minha vida", falou.

Veja abaixo alguns vídeos do show do The Soundflowers: